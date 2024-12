World Meditation Day: कितीवेळ मेडिटेशन केल्याने होतो फायदा? जाणून घ्या मेडिटेशनबाबत महत्वाच्या गोष्टी

How Long To Meditate In Marathi: योग आणि मेडिटेशन हे भारतीय जीवनशैलीचा एक भाग मानले गेले आहे. पण आजकाल नियमितपणे मेडिटेशन आणि योगासने करणारे फार कमी लोक आहेत. काही लोक मेडिटेशन करतात पण त्यांना त्याचा फायदा होत नाही. अशा परिस्थितीत शरीरासाठी किती वेळ ध्यान म्हणजेच मेडिटेशन करणे फायदेशीर आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. आणि त्याबाबत असणाऱ्या इतर विशेष गोष्टी देखील जाणून घेणे महत्वाचे आहे....