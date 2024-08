World Lung Cancer Day 2024: काय आहे यंदाची थीम? जाणून घ्या 'वर्ल्ड लंग कॅन्सर डे' चा इतिहास व महत्त्व

वर्ल्ड लंग कॅन्सर डे २०२४ ची थीम

यंदाच्या जागतिक फुफ्फुस कर्करोग दिनाची थीम आहे - केअर गॅप कमी करा: प्रत्येकाला कर्करोगाची काळजी मिळणे आवश्यक आहे. (Close the care gap: Everyone deserves access to cancer care.)