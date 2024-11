Women's Health: महिलांनो, तुम्हीही सतत घट्ट ब्रा घालताय? थांबा, आरोग्यावर होऊ शकतात ५ गंभीर परिणाम

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 15, 2024 02:33 PM IST

Right way to wash a bra in Marathi: कायरोप्रॅक्टिक आणि ऑस्टियोपॅथी अभ्यासात असे आढळून आले की, जवळजवळ 80 टक्के स्त्रिया चुकीच्या मापाची ब्रा घालतात. ज्यामध्ये 70 टक्के महिला लहान आकाराच्या ब्रा घालतात आणि 10 टक्के महिला खूप मोठ्या आकाराच्या ब्रा घालतात.

How to choose a bra In Marathi ( freepik )