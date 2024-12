Women's Health: वयाच्या २१ व्या वर्षानंतर स्त्रियांनी अवश्य करा 'या' हेल्थ टेस्ट, तज्ज्ञांनी सांगितले कारण

What Health Tests Should Women Undergo Regularly In Marathi: वाढत्या वयानुसार महिलांमध्ये अनेक आरोग्य समस्यांचा धोका वाढतो. त्याच वेळी, पुनरुत्पादक वयातील स्त्रिया लैंगिक संक्रमित रोगांसह इतर प्रजननक्षमतेशी संबंधित आजारांबद्दल अधिक संवेदनशील असतात. अशा परिस्थितीत, समस्या त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखण्यासाठी, शरीर तपासणी अर्थात काही महत्त्वाच्या चाचण्या योग्य अंतराने कराव्यात. त्यामुळेच तज्ज्ञांनी अनेक महत्त्वाच्या चाचण्या आणि तपासणी करून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या चाचण्या काय आहेत आणि त्या करणं का महत्त्वाचं आहे.