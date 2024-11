Winter Trip: हिवाळ्यात सहलीला जायचा बेत आखताय? मग 'या' ५ टिप्स न चुकता फॉलो करा

what to take care while going on trip in winter: काही लोकांना हिवाळ्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी भेट द्यायला आवडते. अशा परिस्थितीत हिवाळा येताच लोक अनेकदा कुठेतरी सहलीचा बेत करतात. अर्थात, हिवाळ्याच्या काळात तुम्ही सूर्यप्रकाश आणि घामाची चिंता न करता मुक्तपणे प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता. पण जर तुम्ही हिवाळ्यात बाहेर फिरायला जात असाल तर काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणं तुमच्यासाठी गरजेचं आहे.