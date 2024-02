Sore Throat: थंडीमुळे घसा खवखवण्याची समस्या वाढली? लवकर कसे बरे करावे? जाणून घ्या कारणं आणि उपाय

Causes and Prevention for Sore Throat: थंडीचे प्रमाण वाढले तसा त्याला परिणाम आरोग्यावर होत आहे. सर्दी, खोकला, कफ, घसा खवखवणे या समस्या पुन्हा त्रास देत आहे. घसा खवखवल्याने वेदना, खाज सुटणे किंवा जळजळ होते. जरी ही एक सामान्य समस्या आहे. पण हे अनेक कारणांमुळे होऊ शकते. बहुतेक प्रकरणांमध्ये घसा खवखवणे स्वतःच बरे होते. मात्र काही लोक त्यावर उपाय म्हणून औषधेही घेतात. घसा खवखवणे टाळण्यासाठी सर्वोत्तम आणि सोपा मार्ग म्हणजे श्वसन संक्रमणाने ग्रस्त असलेल्या लोकांपासून दूर राहणे. घसा खवखवणे कमी करण्यासाठी तुम्ही काही घरगुती उपाय देखील करू शकता. जाणून घ्या घसा खवखवण्याचे कारण आणि ते लवकर कसे बरे करावे.