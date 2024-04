Coffee Side Effects: कॉफी प्रेमी आहात? सावधान, जास्त प्यायल्याने होतात हे नुकसान

Side Effects of Too Much Coffee: निद्रानाश असो किंवा प्रचंड थकवा असो, लोक अनेक समस्यांना तोंड देण्यासाठी कॉफी पितात. काही लोक त्यांच्या दिवसाची सुरुवातही कॉफीने करतात. कॉफीचा एक घोट प्यायल्यानंतर तुम्हाला फ्रेश वाटू लागते. अशा परिस्थितीत कामाच्या दरम्यान दर तासाला कॉफीची गरज आहे का? जर होय तर आता काळजी घेण्याची वेळ आली आहे. कारण तुमच्या या सवयीमुळे तुमचे मोठे नुकसान होऊ शकते. येथे जाणून घ्या कॉफीचे दुष्परिणाम आणि दिवसातून किती कप कॉफी प्यावी