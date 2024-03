National Voters Day 2024: राष्ट्रीय मतदार दिवस दरवर्षी २५ जानेवारीला का साजरा केला जातो? जाणून घ्या

Why do we celebrate National Voters Day on January 25: भारतातील निवडणूक फार चर्चेत असतात. कोणत्या ना कोणत्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होत असतात. त्याशिवाय दर पाच वर्षांनी लोकसभा निवडणुकीची तयारीही केली जाते. यंदा येत्या काही महिन्यांत लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी भारताच्या निवडणूक आयोगावर असते. देशभरातील लोकांना मतदानाबाबत जागरुकता केली जाते. २५ जानेवारीला राष्ट्रीय मतदार दिनही साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि लोकांना मतदानासाठी प्रवृत्त केले जाते. आपण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की दरवर्षी २५ जानेवारीलाच राष्ट्रीय मतदार दिवस का साजरा केला जातो.