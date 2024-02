Marathi Language Day 2024: कुसुमाग्रज्यांच्या जयंती निमित्त मराठी भाषा दिन का साजरा केला जातो? जाणून घ्या!

Birth anniversary of Kusumagraj: प्रख्यात मराठी कवी विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिवस साजरा केला जातो.

Why is Marathi Language Day celebrated on Kusumagraj birth anniversary