Do You Know: घोड्याला का दिलं जातं सापाचं विष? कारण वाचून बसेल धक्का

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 14, 2025 08:32 PM IST

What is an antidote or antivenom in Marathi: सापांच्या काही विषारी प्रजाती आहेत ज्यांच्या चाव्यामुळे काही मिनिटांत किंवा सेकंदात मानवाचा किंवा प्राण्याचा मृत्यू होऊ शकतो. परंतु, जर विष कोणत्याही माणसाच्या शरीरात पसरले तर फक्त सापाचे विषच ते थांबवण्याचे काम करते.

General Knowledge Marathi ( freepik )