General knowledge: सुपर मार्केटमध्ये का नसतात खिडक्या? यामागेसुद्धा आहे सायकॉलॉजिकल कारण

Why are there no windows in supermarkets: तुम्ही बिग बाजार आणि रिलायन्स फ्रेश सारख्या सुपरमार्केट स्टोअर्सना भेट दिली असेल. तुम्ही तिथे खरेदी केली असेल आणि लोकांना खरेदी करतानाही पाहिले असेल. पण खरेदी करताना, या दुकानांना खिडक्या का नसतात हे तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का? यामागील कारण काय आहे हे तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का? जर नसेल, तर आज आपण तुम्हाला यामागील कारण सांगणार आहोत.