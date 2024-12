GK: विजेच्या तारेवर बसूनसुद्धा पक्ष्यांना का लागत नाही करंट? काय आहे शास्त्रीय कारण?

Why Birds Don't Get Shocked In Marathi: जगभरात अनेक प्रकारचे पक्षी आढळतात. तुम्ही पहाटे पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकला असेल. तुमच्या लक्षात आले असेल की पक्षी अनेकदा विजेच्या तारांवर बसतात. विजेच्या तारांच्या संपर्कात आल्यावर विजेचा धक्का लागून मानवांचा मृत्यूही होऊ शकतो, परंतु पक्ष्यांवर अजिबात परिणाम होत नाही. पण असे का होते असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. पक्ष्यांना विजेचा धक्का का लागत नाही? किंबहुना त्यामागे विज्ञान आहे. चला सविस्तर जाणून घेऊया...