Stroke Symptoms: हिवाळ्यात का वाढतो स्ट्रोकचा धोका? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

What precautions should be taken to prevent stroke: स्ट्रोक ही एक वैद्यकीय आणीबाणी आहे जी मेंदूला रक्त पुरवठ्यात अडथळा आणते. याला ब्रेन अटॅक असेही म्हणतात. हिवाळ्यात स्ट्रोकचे प्रमाण वाढते कारण जसजसा हिवाळा सुरू होतो आणि बाहेरचे तापमान थंड होते, तसतसे एखाद्याच्या रक्तवाहिन्या आकुंचण पावतात आणि त्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो. हिवाळ्यात कमी पाणी प्यायल्यामुळे निर्जलीकरण होण्याची शक्यता असते त्यामुळे रक्तातील चिकटपणा आणि गुठळ्या होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे अनेकांना स्ट्रोकचा त्रास होतो. शारीरिक हालचालींचा अभाव, प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वापर, तणाव, लठ्ठपणा, उच्च कोलेस्ट्रॅाल आणि उच्च रक्तदाब यामुळे देखील स्ट्रोकची समस्या निर्माण होऊ शकते. ज्यामुळे रुग्णांमध्ये विकृती आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढते.