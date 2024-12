Unknown Facts: शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टर हिरव्याच रंगाचे कपडे का घालतात? अनेकांना माहितीच नाही याचं उत्तर

Why do doctors wear green clothes during surgery in Marathi: अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टर हिरवे कपडे का घालतात? यामागे काही शास्त्र आहे का? ते कधी सुरू झाले? चला तर मग आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल सर्व काही सांगणार आहोत. सर्वप्रथम, तुमच्या लक्षात आले असेल की हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियेदरम्यान, डॉक्टर सहसा हिरव्या कपड्यांमध्येच दिसतात, कधीकधी ते निळ्या कपड्यांमध्येदेखील दिसतात. पण तुम्ही या डॉक्टरांना लाल आणि पिवळ्या कपड्यात शस्त्रक्रिया करताना पाहिले नसेल. मग याचे कारण काय? तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल, पण १०० पैकी फक्त १ किंवा २ लोकांनाच याची माहिती असेल.