Baby Skin Colour: गोरं बाळ जन्माच्या काही आठवड्यांनंतर काळं का दिसायला लागतं? डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कारण

Reasons of Skin Colour Changes in Newborns: बाळाचं जन्म कुटुंबात आनंद आणि उत्साह घेऊन येतो. नवजात बाळाचा जन्म होताच लोक त्याचे फीचर्स आणि रंगाची तुलना कुटुंबातील इतर सदस्यांशी करू लागतात. कुणाला वाटतं मूल आईसारखं दिसतं, तर कुणाला वडिल किंवा आजीसारखं वाटतं. या सर्व शैलींमध्ये नवजात बाळाबद्दल एक चिंता बहुतेक मातांना सतावत असते आणि ती म्हणजे बाळाचा रंग. जन्मानंतर काही आठवड्यांनंतरच बाळाचा रंग बदलू लागतो. जन्माच्या वेळी गोरे बाळ काही आठवड्यांनंतर अचानक थोडे डार्क दिसू लागते. तुम्हालाही या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घ्यायचं असेल तर त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. शिवांगी राणा तुम्हाला याविषयी सांगू शकतात. डॉक्टर शिवांगी राणा यांनी आपल्या इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत प्रत्येक आईच्या मनातील या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.