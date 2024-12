Food Facts: बिस्कीटमध्ये छिद्र का असतात? डिझाइन नव्हे यामागे आहे मोठं शास्त्रीय कारण

Why are there holes in biscuits In Marathi: कुरकुरीत, चविष्ट आणि स्वादिष्ट बिस्किटे खायला कोणाला आवडत नाही? चहा आणि बिस्कीटचे असे मिश्रण आहे जे आजही लोकांच्या हृदयावर राज्य करते. बिस्किटांची बाजारपेठ हजारो कोटी रुपयांची आहे. विविध फ्लेवर्स आणि बिस्किटांच्या प्रकारांची मागणी वाढल्याने त्यांना टॅग करून वितरित करण्यात येत आहे.