World's First SMS: जगातील पहिला SMS कोणी आणि कधी लिहिला? ९९ टक्के लोकांना सांगता येणार नाही उत्तर

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 17, 2025 11:53 AM IST

When was the world's first sms written: हे सर्व कसे सुरू झाले याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? इतकेच नव्हे तर, तुम्हाला माहिती आहे का जगातील पहिला टेक्स्ट मेसेज कोणता होता?

world's first message ( freepik )