Health Tips: दररोजच खाताय 'हे' पदार्थ? थांबा, आरोग्याला होऊ शकतं मोठं नुकसान, WHO ने दिला इशारा

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Aug 22, 2024 09:08 AM IST

What foods are prohibited by WHO: जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) अशा अनेक खाद्यपदार्थांची यादी जाहीर केली आहे. ज्यात लोकांनी काही पदार्थ अजिबात खाऊ नयेत किंवा खाल्ले तर फार कमी प्रमाणात खाण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

WHO ने कोणते पदार्थ खाण्यास टाळायला सांगितलं