Oral Health : जिभेवर पांढरा थर जमला आहे? या सोप्या पद्धतींनी करा स्वच्छ!

How to remove white layer from tongue: प्रत्येकाला मोत्यासारखे पांढरे दात हवे असतात त्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जाते. पण अनेकदा जिभेवर चढलेला पांढरा थर इग्नोर केला जातो. पण हे इग्नोर करू नये. जर तुमच्या जिभेचा रंग सर्वत्र पांढरा किंवा पिवळा होऊ लागला तर ते तुमच्या तोंडाच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही. निरोगी जिभेचा रंग हा फिकट गुलाबी आणि काही अंशी पांढरी असावी. जिभेवर पांढरा थर साचल्याने तोंडात बॅक्टेरिया निर्माण होतात. यामुळे तोंडातून अनेकदा दुर्गंधी येते. यासाठी तोंडाची योग्य काळजी घेणे फार महत्वाचे आहे. ५ सोप्या पद्धतींच्या मदतीने जिभेच्या पांढरा थरापासून मुक्त होऊ शकता.