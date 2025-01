Do You Know: कोणत्या प्राण्याचे मांस खात नाहीत सिंह? एका दिवसात किती किलो मांस खातो जंगलाचा राजा?

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 29, 2025 03:26 PM IST

How many kilos of meat does a lion eat in a day: फार कमी लोकांना माहिती आहे की ते शिकारीत तज्ज्ञ नाहीत. ते दुसऱ्यांची शिकार हिसकावून आपले पोट भरतात. यामुळे त्यांना अभिमान वाटतो. त्यांना वाटते की एखाद्याकडून शिकार हिसकावून खाणे चांगले.

whose meat does a lion not eat ( freepik )