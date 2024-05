Good Cholesterol: हृदयाचे आरोग्य राखायचे असेल तर अशा प्रकारे शरीरात वाढवा गुड कोलेस्ट्रॉल

How to Increase Good Cholesterol in Body: कोलेस्ट्रॉलचे नाव घेताच प्रत्येकाला बॅड कोलेस्ट्रॉलची चिंता वाटू लागते. हे शरीरासाठी आणि विशेषतः हृदयाच्या आरोग्यासाठी अजिबात चांगले नाही. पण बॅड कोलेस्ट्रॉल सोबतच शरीरात चांगले कोलेस्ट्रॉल सुद्धा असते. ज्याला हाय डेन्सिटी लिपोप्रोटीन म्हणतात. शरीराला या चांगल्या कोलेस्टेरॉलची गरज असते. पण जेव्हा शरीरात खराब किंवा बॅड कोलेस्ट्रॉल वाढते तेव्हा एचडीएलचे प्रमाण कमी होते. शरीरातील चांगले कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढवण्यासाठी हे पदार्थ खाण्यास सुरुवात करा.