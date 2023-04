Summer Skin Care: उन्हाळ्यात फ्रेश दिसण्यासाठी चेहऱ्यावर काय लावावे? जाणून घ्या

What to Apply on Face During Summer: उन्हाळा सुरू झाला की चेहऱ्यावर डलनेस आणि टॅनिंग दिसू लागते. घराबाहेर पडताच घाम आणि धूळ यामुळे चेहरा खराब होतो. त्याचबरोबर घरात सुद्धा किचनमथध्ये काम करतानाही घाम येतो, ज्यामुळे चेहरा चिकट होतो. अशा परिस्थितीत चेहरा पूर्णपणे फिकट आणि रंगहीन दिसतो. तुमची समस्या सुद्धा या सारखीच असेल तर छोट्या छोट्या गोष्टींचा रुटीनमध्ये समावेश करा. जे आपण नेहमी वाचतो आणि ऐकतो पण ते अप्लाय करत नाही.