Rakul And Jackky: रकुल प्रीत सिंग आणि जॅकी भगनानीच्या लूक वरून घ्या लग्नाच्या लुक्सची प्रेरणा!

Rakul Preet Singh And Jackky Bhagnani Marriage: रकुल प्रीत सिंग आणि जॅकी भगनानी विवाहबंधनात अडकले आहेत. गोव्यातील लग्नासाठी या जोडप्याने डिझायनर तरुण ताहिलियानी यांचे कपडे परिधान केले होते.

Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani tied the knot in Goa today. ( Instagram )