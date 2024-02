Radish Eating Time: योग्य वेळी मुळा खाल्ल्याने होणार नाही गॅस, जाणून घ्या कोणी खाऊ नये

Who Should Avoid Eating Mooli or Radish: हिवाळ्यात सलादमध्ये मुळा देखील समाविष्ट केला जातो. बरेच लोक ते आवडीने खातात. शिवाय मुळ्याचे पराठे सुद्धा आवडीने खाल्ले जातात. मुळा खाणे खूप फायदेशीर आहे. हे खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते आणि पचनसंस्था अधिक चांगले काम करू लागते. रोज मुळा खाल्ल्याने किडनीपासून लिव्हरपर्यंत सर्व निरोगी राहते. अनेक गुणांनी समृद्ध असलेला मुळा खाण्याची एकच समस्या लोकांना अनेक वेळा त्रास देते, ती म्हणजे मुळा खाल्ल्यानंतर गॅस तयार होणे. जेव्हा तुम्ही ते चुकीच्या वेळी खातात तेव्हा असे होते. आयुर्वेदानुसार मुळा खाताना काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. जाणून घ्या मुळा खाण्याची योग्य वेळ कोणती आहे आणि कोणी ते खाऊ नये.