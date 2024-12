Egg Freezing: नेमकं काय आहे एग्ज फ्रीजिंग? प्रजनन क्षमता जपण्यासाठी कितपत फायदेशीर आहे हा मार्ग?

What Is Egg Freezing In Marathi: अलिकडच्या वर्षांत प्रजननक्षमतेच्या संरक्षणाकडे आवर्जून लक्ष दिले गेले आहे, विशेषत: सामान्य स्त्रीने स्वतःच्या आवडी, शिक्षण आणि वैयक्तिक उद्दिष्टांना प्राधान्य देणे सुरू केले आहे. एग्ज फ्रीझिंग, ज्याला ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन म्हणूनही ओळखले जाते. स्त्रियांना भविष्यातील वापरासाठी स्वतःची प्रजनन क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी एक महत्वाचे साधन प्रदान केले आहे. एग्ज फ्रीझिंगमध्ये, स्त्रीच्या अंडकोशातील अंडी काढून टाकली जातात, जी नंतरच्या वापरासाठी साठवली जातात. ही प्रक्रिया विशेषतः अशा स्त्रियांसाठी फायदेशीर आहे ज्यांना वयानुसार प्रजनन क्षमता कमी होत आहे, त्यांच्या पुनरुत्पादक आरोग्यावर परिणाम करणारे वैद्यकीय उपचार, किंवा ज्या अद्याप गर्भधारणेसाठी तयार नाहीत.