Autoimmune Disorder: शरीराला आतून डॅमेज करणारा 'ऑटोइम्यून डिसऑर्डर' नेमका काय आहे? जाणून घ्या उपाय

What is Autoimmune Disease in Marathi: ऑटोइम्यून रोग हे असे आजार आहेत जे एखाद्या व्यक्तीला जन्मापासूनच होऊ शकतात आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये, आयुष्यभर या समस्यांपासून मुक्तता मिळू शकत नाही. शरीरात असलेल्या रोगप्रतिकारक पेशी शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याचे काम करतात. जेव्हा शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती खूप कमी किंवा जास्त होते, तेव्हा तुम्हाला रोगप्रतिकारक शक्तीशी संबंधित समस्या येऊ लागतात. जर रोगप्रतिकारक पेशींची पातळी खूप जास्त असेल तर या पेशी तुमच्या शरीराला आतून नुकसान करू लागतात. या स्थितीला ऑटोइम्यून रोग म्हणतात.