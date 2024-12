Weight Gain In Women: कोणत्या कारणांमुळे महिलांच्या पोटाजवळ वाढते चरबी? वाचा कमी करण्याचे उपाय

What To Do If Fat Gains Around The Stomach: पोटाभोवती तयार झालेल्या चरबीमुळे बहुतेक महिलांना त्रास होतो, ज्याला बेली फॅट असेही म्हणतात. याची अनेक कारणे असू शकतात, मुख्य म्हणजे खराब जीवनशैली आणि हार्मोनल असंतुलन. पोटाभोवती वाढणारी चरबी संपूर्ण शरीरावर परिणाम करते. त्यामुळे महिलांमध्ये या समस्येचे मुख्य कारण काय आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. हे टाळण्यासाठी काय करता येईल? या लेखात पोटाभोवती चरबी निर्माण होण्याची मुख्य कारणे आणि ते रोखण्यासाठीचे सर्वोत्तम उपाय सविस्तर सांगितले आहेत.