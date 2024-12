Weight Loss Tips: थंडीत वेगाने का वाढते वजन? 'या' उपायाने कमी होईल चरबी

Why do you gain weight in Winter in Marathi: हिवाळ्यात तुमचे वजन वाढू लागते का? जर होय, तर याची अनेक कारणे आहेत. हिवाळ्यात लोक घराबाहेर कमी पडतात. दिवसभर अंथरुणावर पडून राहण्याची सवय लोकांमध्ये वाढते. लोक कोणत्याही महत्त्वाच्या कामाशिवाय घराबाहेर पडत नाहीत. घरात बसूनच बहुतेक लोकांचे लक्ष खाण्यापिण्याकडे जाते. यामुळे थंडीत वजन वेगाने वाढते. याकाळात व्यायाम, कसरत, योगासनं सगळं कमी होतं. ज्यांचे वजन जास्त आहे त्यांनी जर आहार, व्यायाम इत्यादींबाबत बेफिकीर राहिल्यास त्यांच्या शरीरात चरबी झपाट्याने जमा होऊ शकते. जेव्हा शरीर कमी सक्रिय असते तेव्हा कॅलरी देखील कमी जळते. जर तुमचे वजन हिवाळ्यात वाढू लागले तर वजन नियंत्रित करण्यासाठी या उपायांचा अवलंब करा.