Weight Loss: फास्ट वजन कमी करण्यासाठी दोरीउड्या चांगल्या की सायकलिंग? वाचा काय सांगतात तज्ज्ञ

Is Cycling or Skipping better for weight loss In Marathi: आजच्या काळात प्रत्येकजण वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि यासाठी योग्य खाण्यासोबतच व्यायाम करणेही खूप गरजेचे आहे. साधारणपणे, आपण आपल्या वर्कआउटमध्ये अनेक प्रकारचे व्यायाम समाविष्ट करतो. साधारणपणे, सायकलिंग आणि स्किपिंग म्हणजेच दोरीउड्या दोन्ही वजन कमी करण्यासाठी खूप चांगले मानले जाते. परंतु, बहुतांश लोक स्कीपिंग किंवा सायकलिंग दरम्यान काय करावे याबद्दल गोंधळलेले आहेत.