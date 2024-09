Fitness Mantra: मांडयाची चरबी वाढलीय, शॉर्टस-जीन्स घालणेच बंद केलंय, हे व्यायाम करतील मदत

Easy exercises to do at home: बऱ्याचदा तुम्हाला शॉर्ट्स घालायचे असतात.किंवा आवडती फिट जीन्स घालायची असते. परंतु मांड्यांची साईज जास्त असल्याने तुम्हाला असे आवडते कपडे परिधान करण्याची इच्छा होत नाही. त्यामुळे तुम्ही सतत मन मारून सैलसर कपडे घालता. शिवाय तुमच्या मांड्यांची चरबी जास्त असेल तर ते तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकते. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांच्या मांडीवर आणि नितंबांवर जास्त चरबी असते. काही महिलांच्या शरीराचे वजन जास्त असते तर काही महिलांच्या मांडीवर चरबी असते. मांडीची चरबी कमी करण्यासाठी आमच्याकडे काही व्यायाम आहेत ज्याद्वारे तुम्ही मांडीची चरबी सहजपणे कमी करू शकता.