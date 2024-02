Tips and Tricks: पाण्यामुळे तुमच्या बाथरूमचा दरवाजा सडला आहे? या टिप्स येतील कामी!

How to protect bathroom door from water: आपण आपल्या घरातील आपण छोट्या छोट्या गोष्टीकडे लक्ष देतो. आपल्या घरातील प्रत्येक गोष्ट सुंदर असावी असं आपल्याला वाटतं. आपण आवर्जून आपल्या घरातील हॉल, बेडरूम आणि किचनला सजवतो. त्याची आवश्यक ती काळजी घेतो. पण आपण घरातील एक महत्त्वाची जागा बाथरूमला विसरतो. बाथरूमचीही काळजी घेणे तितकेच आवश्यक आहे. तुमच्या घरातील बाथरूमला बसवलेला दरवाजा लाकडाचा असेल तर आणखी काळजी घ्यावी लागते. पाण्यामुळे तो अनेकदा कुजतो आणि त्याला किडेचाही प्रादुर्भाव होतो. अशा परिस्थितीत तुमच्या घराचा लूक खराब होतो. जर तुम्हीही या समस्येने त्रस्त असाल तर आम्ही तुम्हाला काही खास टिप्स सांगणार आहोत.