Vitamin Deficiency: शरीरात कोणत्या व्हिटॅमिन्सच्या कमतरतेमुळे चेहरा काळा पडतो, जाणून घ्या

Why does the face turn black: आपल्या त्वचेचा रंग आहार, जीवनशैली आणि अनुवांशिक घटकांसह अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. सूर्यप्रकाशात दीर्घकाळ राहणे, आहारातील बदल आणि अनुवांशिक कारणांमुळे त्वचेचा रंग काळा किंवा निस्तेज होऊ शकतो. विशिष्ट वयानंतर, आहार आणि जीवनशैलीशी संबंधित कारणांमुळे त्वचेचा रंग बदलू लागतो. ज्या लोकांच्या शरीरात काही पोषक तत्वांची कमतरता असते, त्यांच्या त्वचेचा रंगही निस्तेज होऊ लागतो. शरीरातील विशिष्ट जीवनसत्त्वांची कमतरता देखील या स्थितीला चालना देऊ शकते. या लेखात सविस्तर जाणून घेऊया, कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे त्वचा काळी पडू लागते आणि ती टाळण्यासाठी काय करावे?