Beauty Care: व्हिटॅमिन सी सिरमसाठी हजारो रुपये खर्च करताय? थांबा, आता घरीच बनवा

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Aug 21, 2024 10:11 AM IST

How to Use Vitamin C Serum: तुम्हाला तुमचा टॅन झालेला चेहरा उजळवायचा असेल आणि तुमची त्वचा चमकदार आणि निरोगी बनवायची असेल, तर तुमच्यासाठी व्हिटॅमिन सी सीरम हा एक उत्तम पर्याय आहे.

घरगुती व्हिटॅमिन सी सीरम