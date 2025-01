Viral Facts: दूध आणि पेट्रोलचे टँकर गोलच का असते? यामागेही आहे मोठं कारण, वाचून वाटेल आश्चर्य

Why are milk and petrol tankers round in Marathi: पेट्रोल पंपावर उभे असलेले टँकर नेहमी गोल का असतात हे तुमच्या लक्षात आले आहे का? दुधाचे किंवा पाण्याचे टँकरही गोलाकार असतात, तर चौकोनी किंवा त्रिकोणी आकाराचे टँकर नसतात का? आम्ही तुम्हाला सांगतो की हा एक मनोरंजक प्रश्न आहे जो वारंवार लोकांच्या मनात येतो. अशा परिस्थितीत, आज या लेखात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की टँकरच्या या गोल आकारामागे कोणते शास्त्र जबाबदार आहे. चला जाणून घेऊया...