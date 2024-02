Viral Video: चक्क १० मिनिटांत तयार होते तूप, तुम्ही ट्राय केली का ही व्हायरल रेसिपी?

शिप्रा केसरवानीन यांनी इन्स्टाग्रामवर ही रेसिपी शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिले की, "कुकरमध्ये तूप बनवा (how to make ghee in cooker)." व्हिडिओमध्ये एक महिला प्रेशर कुकरमध्ये दुधाची साय (क्रीम) टाकताना दिसत आहे. पुढे त्यात ती पाणी घालते आणि झाकण लावते. शिट्टी वाजली की ती झाकण उघडते. नंतर बेकिंग सोडा घालते आणि हे मिश्रण आणखी काही मिनिटे ढवळते. शेवटी ती मिश्रण गाळून त्यातील तूप एका कंटेनरमध्ये टाकते. हा व्हिडिओ १७ जानेवारी रोजी इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला होता. शेअर केल्यापासून त्याला २८ मिलियनपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि ही संख्या अजूनही वाढत आहे.