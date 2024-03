Holi 2024: आवडत्या कपड्यांवरचे होळीचे रंग जात नाहीयेत? या टिप्सने होतील साफ!

Get rid of Holi colors: होळी खेळताना जर तुमच्या ड्रेसवर रंगाचे पक्के डाग पडले असतील तर तुम्ही काही सोप्या पद्धतींनी हे रंग दूर करू शकता.

use this tips and tricks to remove colour stain from cloths ( freepik )