Uric Acid: रोज सकाळी पाण्यात उकळून प्या 'हा' मसाला, सांध्यातील युरिक अ‍ॅसिड वितळून निघेल

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Dec 15, 2024 10:06 AM IST

What Is Uric Acid In Marathi: यूरिक ॲसिड हा आपल्या शरीरात आढळणारा एक टाकाऊ पदार्थ आहे, जो प्युरीन नावाच्या रसायनाच्या विघटनाने तयार होतो.

How To Reduce Uric Acid In Marathi ( freepik )