Lakshadweep Travel: लक्षद्वीपमध्ये या गोष्टींचा घ्या आनंद, ही आहे भेट देण्याची सर्वोत्तम वेळ

Things To So At Lakshadweep: भारतातील सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेशांपैकी एक असलेले लक्षद्वीप हा बेटांचा समूह आहे. हे ठिकाण जगभरातील अनेक बीच लव्हर्ससाठी एक आकर्षक पर्यटन स्थळ आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर सुद्धा लक्षद्वीप ट्रेंड करत आहे. काही अहवालांनुसार फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत या जागेसाठी ७००० बुकिंग झाल्या आहेत. तुम्ही सुद्धा येथे जाण्याचा विचार करत असाल तर लक्षद्वीपला जाण्याची सर्वोत्तम वेळ आणि तुम्ही येथे काय करू शकता ते जाणून घ्या