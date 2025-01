Do You Know: ट्रान्सजेंडर, सेक्स वर्कर्स करू शकत नाहीत रक्तदान? सरकारने का घातलीय बंदी?

Why transgenders are not allowed to donate blood: आजच्या काळात रक्तदान करणे हे एखाद्याला जीवन देण्यापेक्षा कमी नाही. कारण बऱ्याचदा वेळेवर रक्त न मिळाल्याने व्यक्तीचा मृत्यू होतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की, भारतात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना रक्तदान करण्यास मनाई आहे. ही बंदी भारत सरकारनेच लादली आहे. तर मग आपण जाणून घेऊया की भारतीय कायद्याने रक्तदानावर बंदी घालणारा तो वर्ग कोणता आहे? भारत सरकारने ट्रान्सजेंडर, गे आणि सेक्स वर्कर्सना रक्तदान करण्यास सक्त मनाई केली आहे. कारण सरकार म्हणते की, आजारी आणि गरजू व्यक्तीला स्वच्छ रक्ताची आवश्यकता असते, म्हणून या तिघांना शुद्ध रक्त मानले जात नाही. ज्यामुळे त्यांना रक्तदान करण्यास बंदी आहे.