Beautiful Railway Routes: भारतातील टॉप ५ सर्वात सुंदर रेल्वेमार्ग, एकदा तरी नक्की करा प्रवास

The most beautiful railway routes in India: आजकाल, बहुतेक लोक विमानाने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. कोणत्याही शंकेशिवाय हा मार्ग प्रवासाचा वेळ वाचवितो, परंतु यामध्ये आपण प्रवासादरम्यान बर्‍याच गोष्टी गमावत आहात. दुसरीकडे, जर आपण ट्रेनने प्रवासाची योजना आखली तर हा केवळ एक आरामदायक पर्याय नाही तर आपण प्रवासाच्या बर्‍याच सुंदर गोष्टी देखील पाहू शकता. भारतात बरीच ठिकाणे आहेत जिथे सर्वोत्तम पर्याय गाठण्यासाठी ट्रेन आहे, कारण इथला प्रवास खूप आनंददायी आहे. म्हणजे वाटेत आपल्याला अशी दृश्ये पहायला मिळतील, ज्यामुळे तुम्हाला वेगळ्या जगात आल्यासारखा भास होईल.