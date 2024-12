Shortest Day: आज आहे वर्षातील सर्वात लहान दिवस, फक्त इतके तासच दिसणार सूर्य

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Dec 21, 2024 09:21 AM IST

Longest Night Of The Year In Marathi: २१ डिसेंबर हा विशेष दिवस आहे कारण या दिवशी ती वर्षातील सर्वात मोठी रात्र असेल. जे सुमारे 16 तास चालेल.

Why is 21st December The Shortest Day In Marathi ( freepik )