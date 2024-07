Monsoon Health Tips: पावसाळ्यात त्वचा आणि योनीमार्गातील संसर्ग टाळण्यासाठी 'अशी' घ्या काळजी!

Tips to Avoid Skin and Vaginal Infection in Monsoon: पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये दुषित पाणी, विषाणु, तसेच जंतूचा त्वचेशी थेट संपर्क येऊन अनेक त्वचाविकार यांचा सामना करावा लागू शकतो. याशिवाय पावसाळ्यात योनीत संसर्ग होण्याचीही दाट शक्यता असते. त्यामुळे या दिवसांमध्ये आपण आपल्या त्वचेची आणि योनीमार्गात संसर्ग होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेणं गरजेचं असते.