Holi 2024: होळीमध्ये रंग आणि पाण्यापासून मोबाईलचे संरक्षण कसे करावे? या टिप्स फॉलो करा

Protect Phone From Water And Color: रंग आणि पाण्यामुळे लोकांचे फोन अनेकदा खराब होतात. तुमचा मोबाईल ओला होण्यापासून वाचवण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा.

Tips to protect your phone during Holi ( freepik )