Cooking Oil: 'या' कुकिंग ऑइलमुळे वाढतोय आतड्यांच्या कॅन्सरचा धोका, तुम्हीही वापरत असाल तर व्हा सावध

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Dec 13, 2024 10:32 AM IST

What Causes Colon Cancer In Marathi: स्वयंपाकाच्या तेलाच्या वापरामुळे अमेरिकन तरुणांमध्ये कोलन कॅन्सरची समस्या वेगाने पसरत आहे.

Colon Cancer In Marathi ( freepik )