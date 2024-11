Health Tips: 'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नये भेंडी, आरोग्यावर होतील वाईट परिणाम

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 09, 2024 11:05 AM IST

no one should eat okra: तुम्हाला माहित आहे का की, काही लोकांनी भेंडीचे सेवन करण्यापासून दूर राहावे.

side effects of ladydinger ( freepik )