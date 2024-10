Reading Inspiration Day: पुस्तके वाचण्यास भाग पाडतील 'हे' कोट्स, आयुष्यात होईल भरभराटी

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Oct 15, 2024 10:23 AM IST

How To Get Inspiration To Read A Book: डॉ. कलाम यांचा जन्म १५ ऑक्टोबर १९३१ रोजी धनुषकोडी, रामेश्वरम, तामिळनाडू येथे झाला होता. त्यामुळेच आजचा दिवस 'वाचन प्रेरणा दिन' म्हणूनसुद्धा साजरा केला जातो.

Book Reading Inspiration ( freepik )