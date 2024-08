Body Care: अंडरआर्म्सच्या दुर्गंधीने त्रस्त आहात? 'हे' ५ नैसर्गिक डिओड्रंटस करतील मदत

Homemade deodorant to get rid of underarm odor: पावसाळ्यात घाम आणि अंडरआर्म्सची दुर्गंधी खूप त्रासदायक होते. ही दुर्गंधी सहसा स्वच्छतेच्या अभावामुळे किंवा कमी पाणी पिण्यामुळे होते. खरं तर, जेव्हा जीवाणू घामाच्या संपर्कात येतात तेव्हा ते दुर्गंधी सोडतात. यामुळे सभोवतालच्या लोकांना त्रास होतो. याशिवाय कांदा, लसूण जास्त खाल्याने आणि हार्मोनल चेंजसमुळे अंडरआर्म्समधून दुर्गंधी येते. त्यामुळे एखाद्याला लाजही वाटते.जर तुम्ही देखील शरीराच्या दुर्गंधीने त्रस्त असाल आणि यापासून सुटका मिळवू इच्छित असाल तर, काही नैसर्गिक गोष्टींचा वापर करता येईल. या गोष्टींचा तुमच्या त्वचेवर कोणताही वाईट परिणाम होत नाही. पाहूया कोणत्या नैसर्गिक गोष्टी डिओडोरेंट्स म्हणून वापरता येतात.