Unknown Facts: जगातील महत्वाच्या २ देशात नाही एकही झाड, नाव वाचून वाटेल आश्चर्य

Which country has no trees in Marathi: आपल्या सर्वांना माहित आहे की झाडांना पृथ्वीचे फुफ्फुस म्हणतात. त्याशिवाय या पृथ्वीवर जीवन जगणे शक्य नाही. शाळेतील पुस्तकांपासून ते रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भिंतींवरच्या चित्रांपर्यंत, तुम्ही सर्वत्र पाहिले असेल की झाडांशिवाय जीवन नाही. म्हणून, आपण जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजेत. जगात प्रत्येकाला झाडांच्या सावलीत चालायला आवडते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की, जगात असे काही देश आहेत जिथे झाडांचा एकही मागमूस नाही. या देशांमध्ये तुम्हाला एकही झाड सापडणार नाही. कदाचित तुम्हाला हे ऐकून खूप आश्चर्य वाटेल. कारण झाडांशिवाय संपूर्ण देशाची कल्पना करणे खूपच भयानक आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगात असे काही देश आहेत जिथे तुम्हाला मर्यादित संख्येने झाडे आढळतील किंवा तिथे झाडांचा एकही मागमूस नाही. आज आम्ही तुम्हाला अशा देशांबद्दल सांगतो जिथे तुम्हाला संपूर्ण देशात एकही झाड सापडणार नाही.