Most Expensive Coffee: प्राण्यांच्या विष्ठेतून बनतात जगातील ३ सर्वात महागड्या कॉफी, किंमत वाचून बसेल धक्का

What is the most expensive coffee in the world: चहाप्रमाणेच जगभरात कॉफीप्रेमींची कमतरता नाही. अनेकांच्या दिवसाची सुरुवात यापासूनच होते. त्याचा फक्त वासच कॉफी पिणाऱ्यांना वेडा बनवतो, जर एखाद्याला कॉफी पिण्याची सवय लागली तर तो त्याचे वेगवेगळे फ्लेवर ट्राय करू लागतो. वेगवेगळ्या कॉफी बीन्सची चव वेगवेगळी असते. जगातील सर्वात चविष्ट कॉफी इतकी महाग आहे की, त्यासाठी तुम्हाला खूप पैसे खर्च करावे लागतील. तुम्हाला या कॉफीची चव नक्कीच आवडेल, पण बनवण्याची पद्धत जाणून घेतल्यानंतर तुम्ही कॉफी पिणे बंद कराल. होय, अशा काही कॉफी आहेत ज्या प्राण्यांच्या मलमूत्रापासून बनवल्या जातात. जाणून घ्या, प्राण्यांच्या विष्टेपासून बनवलेल्या 3 कॉफीबद्दल...