Swiggi Order : स्वीगीवरून एका प्राणीप्रेमीने वर्षभरात मागवला १५ लाख रुपयाचा कुत्र्या, मांजरांसाठी खाऊ!

How much Swiggy was used in Mumbai in 2024: कधीही न झोपणाऱ्या, गजबजलेल्या या शहरात स्विगी इन्स्टामार्ट हा मध्यरात्रीच्या क्रेव्हिंग्स, शेवटच्या क्षणाच्या अत्यावश्यक वस्तू आणि पावसाळ्यात आवश्यक असलेल्या गोष्टींसाठी मागणीवरचा एकदम सोपा प्लॅटफॉर्म ठरला आहे."भारताने २०२४ मध्ये स्विगीचा कसा वापर केला- स्विगी इन्स्टामार्ट आवृत्ती" या अहवालात या वर्षी कशा प्रकारे व्यवहार केला हे दिसून आले आहे. त्यात शहराची खास लय आणि ग्राहकांच्या वर्तनाचे प्रतिबिंब दर्शवणारे खरेदीचे वेगळे ट्रेंड्स पाहता येतात.